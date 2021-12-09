Жителей нескольких домов сразу трех районов Кирова отключили от холодной воды

На время отключения для жителей организован подвоз питьевой воды
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 9 декабря, в нескольких многоквартирных домах Кирова отключили холодное водоснабжение. Причиной вновь стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
По данным представителей ресурсоснабжающей организации, воды нет в некоторых домах на улицах Красный Химик, Комсомольской, 60 лет СССР, Николаевской ,Гражданской и Лесной в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах областного центра.
На месте аварии ведутся восстановительные работы. По их завершении подача ресурса возобновится в полном объеме. Подробнее узнать об адресах, графике и месторасположении цистерн с питьевой водой можно, перейдя по ссылке.