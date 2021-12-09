Виновником гибели рыбы в Чернянице оказался «Котельничский ЗСМ»

Предприятие сливало неочищенные производственные стоки в Черняницу. Фото: vk.com/priroda_43

Региональное Минохраны установило виновников гибели рыбы в котельничской речке Чернянице. Как сообщает ведомство, им оказалось ООО «Котельничский ЗСМ».

Напомним, об инциденте стало известно в сентябре 2021 года. Как установили специалисты, предприятие сливало в Черняницу грязные производственные стоки, отчего и погибла рыба. В организации прошла внеплановая проверка с осмотром территории и отбором проб воды. В итоге ведомству удалось доказать, что именно эта компания виновна в экологическом происшествии.

Предприятию выдали предписание устранить нарушение природоохранного законодательства. За загрязнение реки возбудили административное дело. Сейчас его материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания - приостановке деятельности предприятия. Именно на этом будет настаивать министерство.

В ведомстве также отметили, что по этому факту возбудили и сейчас расследуют уголовное дело.