В Кирово-Чепецке откроют завод по производству высокотехнологичных медицинских изделий

Открытие завода позволит улучшить экономические показатели региона и создаст десятки новых рабочих мест. Фото: kirovreg.ru

В Кирово-Чепецке построят завод по производству высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования. Общая сумма инвестиций составит более 150 млн рублей. Из них заем на 100 млн рублей сроком на 12 лет одному из предприятий выдаст Фонд развития моногородов. Об этом рассказали в правительстве региона.

Планируется, что площадь новый производственного корпуса будет свыше 900 квадратных метров. На данной площадке установят современное дорогостоящее оборудование. Благодаря чему здесь начнут изготавливать первый в мире протез аортального клапана сердца и силиконовый медицинский дренаж с рентгеноконтрастной полосой.

Клапан является уникальным. С его помощью существенно улучшиться жизнь пациентов в постоперационный период. Кроме того, протез поможет и в лечении детский патологий сердца.

Отметим, что открытие передового предприятия экспортного потенциала благотворно скажется на экономике региона и позволит создать несколько десятков рабочих мест.