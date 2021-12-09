В Кировской области за сутки COVID-19 выявили у 252 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 38 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 9 декабря, в Кировской области выявили 252 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 249 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2445. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 193 жителям региона, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 8 декабря, достигло 699.

На дому лечатся 5107 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 411 жителей региона. За сутки вакцинировались 4253 кировчанина.