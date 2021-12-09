В Кирове выбирают лучший проект обновления Ботанического сада

Проголосовать за обновление внешнего вида Ботанического сада может любой желающий. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

В Кирове началось голосование за лучший проект обновления Ботанического сада. Об этом сообщили в пресс-службе ВятГУ.

Создано 15 проектов обновления сада. Все их выполнили студенты Вятского государственного университета. Теперь они представляют свои работы на суд людской. В них есть различные идеи - и клумбы в виде реки, и символика вуза, и даже в форме солнечных часов и шахматной доски, для сюрреализма. Победить может только одна концепция.

К голосованию приглашают всех кировчан, чтобы они высказали свое мнение и решили, каким должен быть обновленный Ботанический сад. Опрос продлится до 14 декабря 2021 года включительно. Реализовывать проект, который наберет больше всего голосов, на территории сада начнут уже весной 2022 года.

Посмотреть все проекты, представленные на конкурс, можно по этой ссылке. Проголосовать за наиболее понравившийся и поддержать команду можно здесь.