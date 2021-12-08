Кировчанам рекомендуют повременить с поездками на автомобильном транспорте

Из-за плохой погоды увеличивается количество аварий на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчанам рекомендовали воздержаться от поездок на автомобильном транспорте. С обращением выступила региональная ГИБДД.

Связано это с неблагоприятными погодными условиями. В ближайшие дни в нашей области ожидаются снегопады, при этом ухудшается видимость на дороге, что может стать причиной аварии. Из-за мокрого снега проезжая часть становится еще более скользкой, а устойчивость автомобиля становится меньше. При этом тормозной путь увеличивается в разы.

Водителям советуют в подобную погоду отказаться от опасных маневров - таких, как обгон. Необходимо соблюдать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям, и выдерживать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта.

- Сотрудники ГИБДД Кировской области рекомендуют воздержаться от поездок на автомобильном транспорте при неблагоприятных погодных условиях. В случае возникновения сложной ситуации на дороге все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделение Госавтоинспекции, - сообщает ведомство.

Номер телефона дежурной группы ГИБДД по Кирову: 588-888, 643-877.