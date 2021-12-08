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Общество8 декабря 2021 14:28

В Кирове задержали женщину, ездившую на автомобиле с купленными в Интернете правами

По данному факту возбуждено уголовное дело
Анастасия Калашникова
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Водительское удостоверение кировчанки оказалось поддельным.

Водительское удостоверение кировчанки оказалось поддельным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове задержали женщину, ездившую на машине с поддельными правами. А поймали ее, когда она нарушила правила парковки. Об этом сообщает областное УМВД.

Так, в кировскую ГИБДД поступило сообщение об автомобиле, припаркованном на тротуаре по улице Орджоникидзе. Прибывшие на место инспекторы установили владельца машины - кировчанку. Для оформления документов у нее попросили водительское удостоверение, которое на поверку оказалось поддельным.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Она сообщила, что приобрела ненастоящие права через интернет. В итоге на нее завели уголовное дело за «пособничество в подделке официального документа». Ведется следствие.