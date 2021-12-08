В Кирове из-за столкновения двух автобусов пострадали три человека

Возможной причиной аварии могли стать тяжелые погодные условия. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 8 декабря, в Кирове столкнулись два пассажирских автобуса. Авария случилась в 12 часов 45 минут на улице Воровского у дома №91. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса «ПАЗ» №84 совершил наезд на «ПАЗ» 70-го маршрута. В результате происшествия травмы получили три пассажира: 53-летняя женщина и двое мужчин 55 и 59 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства происшествия.