В Уржуме прокуратура в судебном порядке обязала местных чиновников установить уличные фонари

В настоящее время подрядчик уже приступил к установке уличной системы освещения Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Уржуме сотрудники прокуратуры провели проверку по факту отсутствия освещения сразу на нескольких улицах. После вмешательства представителей надзорного органа подрядные организации уже приступили к работам. Об этом рассказали в пресс-службе контрольного органа.

Выяснилось, что надлежащего освещения не было на улицах Парковой, Самборского, Обелова, Генерала Ратова, Сосновой, Северной и переулка Солнечного районного центра. Местные жители жаловались на то, что им приходится возвращаться вечером домой практически в полной темноте.

В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием обязать местные органы власти исправить выявленные нарушения. Судья полностью согласился с позицией стороны обвинения.

В настоящее время заключены контракты на поставку, монтаж и подключение оборудования для искусственного освещения. Уже начались работы по их установке. Исполнение решения суда находится на особом контроле региональной прокуратуры.