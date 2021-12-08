Украшением Театральной площади к Новому году займется индивидуальный предприниматель

Приступить к праздничному оформлению Театральной площади должны 9 декабря. Фото: admkirov.ru

В Кирове определились с подрядчиком, который займется украшением Театральной площади к Новому году. Снизив цену на 49 тысяч рублей победу в электронном аукционе одержал индивидуальный предприниматель Иван Пивоваров. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работу по благоустройству главной площади областного центра должны начаться 9 декабря. По контракту подрядчик обязан установить ель с ограждением, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, построить две горки, залить каток, обустроить световые композиции, а также украсить фонтан. Торжественное открытие намечено на 25 декабря. К этому времени все должно быть сделано.

По словам начальника отдела благоустройства города Павла Луппова, в прошлые годы данный подрядчик уже занимался новогодним оформлением Театральной площади. Серьезных замечаний к нему не было.

Добавим, что в обязанности ИП входит не только установка объектов, но также и их обслуживание и дальнейшее демонтирование. Разобрать все праздничное убранство должны в 2022 году.