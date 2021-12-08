Следователи СК проводят проверку по факту смертельного пожара в Вахрушах

К приезду пожарных дом практически полностью сгорел Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники СК Кировской области начали доследственную проверку по факту смертельного пожара в поселке Вахруши. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Об этом рассказали в ведомстве.

По предварительной версии представителей регионального Следкома, возгорание в частном доме на улице Коммунальной произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Пламя быстро охватило все помещение. В результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Жителей Кировской области просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть аккуратнее при обращении с открытым огнем и электроприборами.