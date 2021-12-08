В Кирове жители более 50 многоквартирных домов остались без холодной воды

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 8 декабря, жители более 50 домов Кирова остались без воды. Причиной отключения стала крупная авария трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, водоснабжение временно прекратилось в десятках многоквартирных домов поселка Лянгасово, расположенных на улицах Ленина, Мирной, Гражданской, Горького, Целинной, Матросова, Хлыновской, а также на Строительном проспекте в Ленинском районе областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с адресами и графиком можно на официальном сайте организации.