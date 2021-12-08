Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 9:54

В Кирове жители более 50 многоквартирных домов остались без холодной воды

Причиной стала крупная авария на теплосетях
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 8 декабря, жители более 50 домов Кирова остались без воды. Причиной отключения стала крупная авария трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, водоснабжение временно прекратилось в десятках многоквартирных домов поселка Лянгасово, расположенных на улицах Ленина, Мирной, Гражданской, Горького, Целинной, Матросова, Хлыновской, а также на Строительном проспекте в Ленинском районе областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с адресами и графиком можно на официальном сайте организации.