В Кирове снежные завалы с улиц, тротуаров и лестниц должны убрать за несколько часов

Улицы города должны привести в безопасное состояние в течение нескольких часов. Фото: admkirov.ru

В Кирове из-за обильных снегопадов образовались сугробы высотой до 20 см. Коммунальщикам велели расчистить дороги и тротуары в течение нескольких часов. Для этих целей вывели максимальное количество техники. А глава горадминистрации Дмитрий Осипов поручил профильным ведомствам проконтролировать работу подрядчиков лично, причем с раннего утра.

В первую очередь рабочие должны расчистить спуски и подъемы, подходы к больницам, школам, детсадам и вузам, лестницы и тротуары, а также остановочные площадки. Не везде справляются удовлетворительно - например, на улице Красина, где подрядчик сработал «кое-как».

- Дорожные условия здесь никак нельзя назвать безопасными, а пешеходные дорожки превратились в народные тропы. Оценка работы - неудовлетворительно. Только сейчас ваши работники приступили к очистке тротуаров, а сделать это нужно было до 7 утра. Привлекайте дополнительную технику и специалистов ручного труда для скорейшего исправления ситуации, - обратился руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин к провинившейся организации «Автодорстрой».

УДПИ будет непрерывно контролировать выход техники и оценивать работу. Если через несколько часов городские улицы не приведут в безопасное состояние, к подрядчикам применят штрафные санкции.