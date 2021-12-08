Кировские врачи оказали помощь двум мальчикам, сильно пострадавшим во время катания на горках

Одному из пострадавших мальчиков пришлось сделать сложную операцию. Фото: kirovreg.ru

С наступлением зимы в Кирове уже зафиксированы первые случаи серьезного травмирования детей во время катания с горок. Участилось также и количество госпитализаций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На прошлой неделе пострадали два маленьких жителя областного центра. Первый из них, 9-летний Артем, неудачно съехал на «ватрушке» и столкнулся с препятствием. От удара он получил сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом девяти ребер. В детском отделении Центра травматологии ему пришлось провести около недели.

А вот 8-летнему Егору «повезло» гораздо хуже. Вернувшись после катания домой, он почувствовал сильную головную боль, тошноту и головокружение. Родители вызвали «Скорую помощь». Мальчика госпитализировали. В результате обследования у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Нейрохирурги провели срочную операцию - костно-пластическую трепанацию черепа и удаление гематомы.

В настоящее время маленький кировчанин находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает. Однако говорить о полном выздоровлении пока рано.