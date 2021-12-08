В Кировской области началось онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент

Молодежный парламент ОЗС будет состоять из 40 человек. Фото: zsko.ru

В среду, 8 декабря, началось голосование за кандидатов в Молодежный парламент Кировской области. Отдать свой голос может любой житель региона в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на его территории. Об этом рассказали в пресс-службе ОЗС.

Голосование проходит в онлайн-формате с помощью портала Госуслуг. Поддержать можно любое количество кандидатов, но проголосовать каждый может только один раз. Для этого необходимо перейти по ссылке, заполнить и отправить специальную форму. После чего проголосовавшие смогут следить за предварительными результатами.

Напомним, что в конкурсе на места в Молодежном парламенте принимают участие 143 претендента. В состав законодательного органа войдут 40 человек, набравших наибольшее количество голосов. Уровень конкуренции составляет 3,5 кандидата на место. Завершится голосование 15 декабря.