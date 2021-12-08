В Куменском районе «Лада Приора» вылетела с трассы, перевернулась и застряла между деревьев

По предварительным данным, причиной происшествия послужило несоблюдение водителем скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 7 декабря, в Куменском районе перевернулся автомобиль «Лада Приора». Авария произошла в 23 часа 50 минут на 41 км трассы Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Информацию об этом предоставили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 69-летний водитель не справился с управлением, выехал с трассы и перевернулся. В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли ему госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы. В связи с изменением погодных условий сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и осторожными.