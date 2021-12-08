За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у 251 жителя региона

В отделении реанимации медики борются за жизни 199 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 8 декабря, в Кировской области выявили 251 новый случай заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 315 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2511 В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 199 жителям региона, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 7 декабря, достигло 697.

На дому лечатся 5260 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошел 491 житель региона. За сутки вакцинировались 5246 кировчан.