Кировчан приглашают полюбоваться на самую яркую комету декабря

В момент максимального сближения с нашей планетой комета будет видна невооруженным глазом. Фото: pixabay.com

Кировчане могут полюбоваться на самую яркую комету декабря! Небесное тело окажется на минимальном от Земли расстоянии 12 декабря. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Речь идет о комете Леонарда, открытой 3 января 2021 года. Ожидается, что при максимальном сближении с нашей планетой ее яркость достигнет от +3m до +1,5m. В этом случае она станет самой яркой кометой 2021 года. Во время сближения небесное тело расположится в созвездии Змееносца, и его можно будет увидеть даже невооруженным глазом. А уже 14 декабря комета скроется в лучах Солнца, ближайшую к которому точку орбиты пройдет 3 января 2022 года.

Сейчас комета проходит на фоне созвездия Волопас и имеет яркость +5,5m - на пределе видимости невооруженным глазом.