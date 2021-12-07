В Кирове оштрафовали родителей пьяного подростка, которого после выпитого увезла «скорая»

Всего за ненадлежащее воспитание детей к ответственности привлекли 14 родителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове 14 родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание детей. Как сообщает горадминистрация, в Первомайском районе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

На встрече рассмотрели 22 персональных дела. Так, двоих взрослых оштрафовали за появление их детей пьяными в общественных местах. Одного из подростков даже пришлось госпитализировать, так как ему стало плохо после выпитого и он не смог самостоятельно передвигаться. Каждый из родителей заплатит по 1,5 тысячи рублей.

Еще одну девочку-подростка оштрафовали на две тысячи рублей. Как выяснилось, с апреля 2018 года она проживала без паспорта, что нарушает закон.

Всего комиссия назначила штрафы 11 нарушителям. Общая сумма составила 7,4 тысячи рублей.