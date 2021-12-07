В 2021 году в Кировской области отремонтировали 39 дорог, ведущих к социально-значимым объектам

Ремонт дорог в области осуществляется благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» благоустроили 39 дорог, ведущих к социальным объектам. Из них 24 участка заасфальтировали в областном центре, 8 в Слободском районе, три в Кирово-Чепецке и четыре в Пижанке, Советске, Неме и Оричах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Кроме того, в 2021 году в нашей области отремонтировали 15 дорог, проходящих рядом с туристическими зонами, культурными и религиозными объектами. Так, новое асфальтобетонное покрытие появилось на участках, по котором кировчане и гости региона добираются до многим известного заповедника «Нургуш», музея художников Васнецовых, а также к озерам Шайтан и Лежнинское.

Всего же в текущем году в Кировской области заасфальтировали 253 км дорог. Работы будут продолжены и на следующий год.