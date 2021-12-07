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Общество7 декабря 2021 11:37

В Кирове заливают самый большой общегородской каток

Общая площадь ледовой площадки составит почти три тысяч квадратных метров
Алексей Романов
Алексей Романов
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Сотрудники подрядной организации уже обустроили основания и установили границы будущего катка. Фото: admkirov.ru

Сотрудники подрядной организации уже обустроили основания и установили границы будущего катка. Фото: admkirov.ru

Общественные места Кирова постепенно готовят к празднованию Нового года. Ведутся работы также и по обустройству общегородских катков. Об этом рассказали в администрации города.

Так, самую большую в областном центре ледовую площадку под открытым небом решено залить на стадионе в микрорайоне Коминтерн. Общая площадь катка составит 2,9 тысячи квадратных метров. Подрядчик уже сформировал основание и обозначил границы объекта.

Всего в Первомайском районе до Нового года должны появиться два катка и несколько хоккейных коробок. На эти цели выделено 416 тысяч рублей. Кроме того, в парке имени Гагарина уже установлена и украшена ель, а также размещены праздничные световые конструкции.