В Новогодние и рождественские праздники из Кирова будут курсировать дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать с 24 декабря по 9 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год уже не за горами и многие кировчане начали планировать, где им провести долгие праздничные выходные. Резко вырос и спрос на железнодорожные перевозки. В связи с этим из областного центра будут курсировать несколько дополнительных поездов. Об этом сообщили в региональном отделении ГЖД.

С 24 декабря по 9 января новые составы пустят до Москвы и Санкт-Петербурга. Данные направления являются наиболее популярными у жителей Кировской области. Прогнозируется что пиковыми датами окажутся 29 и 30 декабря, а также 8 и 9 января. В эти даты, при необходимости, к составам подцепят дополнительные вагоны.

Всего на период праздников ОАО «РЖД» запустит 500 добавочных поездов. Благодаря чему граждане смогут вовремя и с комфортом добраться до конечной точки назначения.