В Лебяжском районе медработники и учителя не получали компенсацию за свет и тепло

Компенсацию за оплату коммунальных услуг не получали 23 работника сфер образования и медицины Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Прокуратура Лебяжского района помогла восстановить социальные права 23 медработников и учителей, которые долгое время не получали компенсацию за оплату коммунальных платежей. Общую сумму задолженности в более чем 440 тысяч рублей обязали выплатить министерство финансов Кировской области. Информацию об этом предоставили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выявили факт нарушения закона, по которому работники сфер образования и медицины полностью освобождаются от платы за тепло и энергоснабжение. Соответствующий иск с требованием восстановить права потерпевших был направлен в суд.

С предложением стороны обвинения полностью возместить издержки судья полностью согласился. Исполнение решения находится на особом контроле региональной прокуратуры.