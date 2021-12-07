В Кирове дом для переселенцев на улице Энтузиастов готов к вводу в эксплуатацию

Заветные ключи новоселы должны получить до Нового года. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершились строительно-отделочные работы многоквартирного дома на улице Энтузиастов, 52-а в микрорайоне Урванцево. Объект полностью готов к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщили в горадминистрации.

Дом на 148 квартир предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Все помещения будут сданы в чистовой отделке. Во время строительства использовались современные материалы. Кроме того, жители смогут сами регулировать подачу тепла. Это поможет значительно снизить плату за «коммуналку». Заветные ключи новоселам планируют выдать до Нового года.

Добавим, что в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в микрорайоне Урванцево был сдан 17-этажный дом на улице Курской, 28. Здание рассчитано на 198 квартир, в 48 из которых уже заехали переселенцы из аварийного жилья.