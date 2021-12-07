В Зуевском районе полицейский принял роды у женщины в машине «скорой помощи»

Малыш появился на свет здоровым благодаря слаженным действиям фельдшера и полицейского. Фото: 43.мвд.рф

Полицейский из Зуевского района принял роды у жительницы поселка Семушино. Малыш появился на свет благодаря слаженным действиям сотрудника правоохранительных органов и фельдшера. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Выяснилось, что сержант патрульно-постовой службы Александр Гасс и фельдшер Ольга Козлова возвращались на автомобиле «Скорой медицинской помощи» со служебной командировки из областного центра.

Около трех часов ночи на телефон медицинского работника поступил звонок из медучреждения, расположенного в 30 км от районного центра. Необходимо было срочно доставить беременную женщину в Зуевский роддом.

Однако довезти пациентку не удалось. Роды пришлось принимать прямо в машине. Полицейский и фельдшер выполнили все согласно медицинским требованиям. Малыш появился на свет здоровым. Маму вместе с ребенком привезли в медучреждение и передали врачам. Сейчас они оба чувствуют себя хорошо. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.