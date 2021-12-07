Возле нескольких домов на улице Павла Корчагина установили новую систему освещения

Новые опоры уличного освещения установили по просьбе жителей микрорайона. Фото: admkirov.ru

В микрорайоне Коминтерн на улице Павла Корчагина у домов №60, №60-а, №62 и №62-а установили новую систему освещения. Сотрудники подрядной организации поставили опоры и подключили современные светодиодные светильники. Об этом сообщили в администрации города.

Работы провели по просьбе местных жителей. Кировчане жаловались, что им приходится возвращаться домой от автобусной остановки в полной темноте. На новые светильники потратили 130 тысяч рублей.

Отметим, что в мае 2021 года в Кирове началась реализация трехлетней программы по оснащению системой освещения удаленных районов и микрорайонов старой застройки. На эти цели в текущем году выделят свыше 13 миллионов рублей. Свет должен появиться на 216 улицах в поселках Дороничи, Захарищевы, Садаковский, Ганино, а также в населенных пунктах Лянгасово, Чистые пруды, Коминтерн, Бахта и Русское.