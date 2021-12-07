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Происшествия7 декабря 2021 7:42

Кировчанину, уклоняющемуся от службы в армии, грозит до двух лет лишения свободы

Молодого человека разыскивают сотрудники военного комиссариата
Алексей Романов
Алексей Романов
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Молодой кировчанин умышленно не явился в военный комиссариат, несмотря на полученную повестку

Молодой кировчанин умышленно не явился в военный комиссариат, несмотря на полученную повестку

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Кирове на 19-летнего молодого человека завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Призывник не явился в военкомат и похоже не собирается этого делать. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, кировчанин умышленно не явился по повестке и продолжает скрываться от представителей военного комиссариата. Его поиски продолжаются.

В настоящее время устанавливаются все возможные причины и обстоятельства произошедшего. Если молодой человек не явится сам, ему может грозить наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, 24 месяцев принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.