В Кикнуре следователи проводят проверку по факту двух смертельных пожаров

В обоих случаях жилые дома сгорели практически дотла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кикнуре сотрудники следственного комитета Кировской области проводят проверку по факту пожаров, в которых погибли два человека. По ее результатам будет принято окончательное решение. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

На сегодняшний день установлено, что первое возгорание произошло в 6 декабря в 9 часов в частном жилом доме, расположенном на улице Пушкина. В результате пожара погибла молодая женщина 1990 года рождения.

Вторая трагедия случилась в 15 часов на улице Просвещения. Пламя быстро охватило здание. Из огня не удалось выбраться 62-летней женщине.

В настоящее время выясняются причины смертельных пожаров. На место выехали специалисты. Представители СК напоминают жителям области, что большинство возгораний происходит по вине халатных действий человека и неправильного обращения с огнем.