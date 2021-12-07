В Кировской области COVID-19 болеют менее 8 тысяч человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 203 жителя области

По данным оперштаба на 7 декабря, в Кировской области выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 282 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2597. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 203 жителям региона, 34 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 6 декабря, достигло 695.

На дому лечатся 5330 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 409 жителей региона. За сутки вакцинировались 1042 кировчанина.