В Кировской области нарушили режим водоохранной зоны на Быстрице

В границах водоохранных зон установлен специальный режим, нарушение которого грозит наказанием. Фото: vk.com/priroda_43

В Кировской области выявили факт нарушения режима водоохранной зоны. Об этом сообщает региональное Минохраны окружающей среды.

В ведомство обратились кировчане, сообщив, что видели движущийся КамАЗ в водоохранной зоне Быстрицы вблизи деревни Лисицыны. В результате административного расследования факт подтвердился. Теперь виновника ждет наказание в виде штрафа. Так, для физлиц он составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, должностных лиц - от 8 до 12 тысяч, юридических - от 200 до 400 тысяч.

Министерство охраны окружающей среды напоминает кировчанам: в границах водоохранных зон устанавливают специальный режим деятельности. Это необходимо для того, чтобы объекты не засоряли и не загрязняли, а также чтобы сохранить среду обитания животных и растений. За нарушение режима положено наказание.