В Кировской области супруг госслужащей купил долю в компании за 10 миллионов рублей

По решению суда купленную мужчиной долю в бизнесе обратят в доход государства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области муж госслужащей купил долю в одной фирме за 10 миллионов рублей. Впоследствии ему пришлось с ней расстаться. Об этом сообщает областная прокуратура.

Факт вскрылся по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Так, мужчина заплатил 10 миллионов за долю участия в уставном капитале некоего ООО. Стоит отметить, что супруга этого «дольщика» - специалист-эксперт территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора. Официальный общий доход и мужчины, и его супруги-госслужащей за три предыдущих года не превысил трех миллионов рублей. Естественно, что появились вопросы - откуда тогда такие деньги?

Прокуратура предъявила в суд иск с требованием обратить купленную долю в доход государства. Инстанция навстречу не пошла, и ведомство подало апелляцию, которую впоследствии удовлетворили. Купленную долю участия в бизнесе обратили в доход государства.