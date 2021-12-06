В Кирове отремонтируют улицу Новослободскую после обращений местных жителей

В межсезонье дорога становится совершенно непроезжей. Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кирове отремонтируют улицу Новослободскую после обращений жителей слободы Луговые к главе города Елене Ковалевой. Во время личного приема этот вопрос задала женщина, проживающая в населенном пункте.

Напомним, дорога на этой улице становится непроезжей в межсезонье, поскольку оттока воды в канаву нет - земляной вал препятствует. А поскольку в Луговых выделяли земельные участки для многодетных семей, проблема становится еще более актуальной.

Елена Ковалева посетила слободу вместе с представителями департамента городского хозяйства и управления дорожной и парковой инфраструктуры. Специалисты оценили состояние дороги, чтобы определить объем работ и затраты на них. В ближайшее время УДПИ должно разработать техническое решение. Что касается текущего содержания, подрядчики проведут грейдирование проезжей части и срезку земляного вала водоотводной канавы.

- Первое, что мы должны сделать после выделения земельных участков многодетным семьям, - привести дороги в проезжее состояние. Программа ремонта грунтовых дорог в городе реализуется третий год, но, поскольку таких участков много, депутаты подняли вопрос об увеличении ее финансирования в два раза, - отметила Елена Ковалева.