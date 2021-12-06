В Орловском районе «лоб в лоб» столкнулись две фуры

В результате столкновения один из грузовиков практически сложило пополам. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 3 декабря, в Орловском районе столкнулись два большегруза. Авария случилась в 11 часов на 370 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком марки «Скания». В результате аварии 56-летний мужчина-водитель фуры получил травмы. Насколько повреждения оказались серьезными, а также потребовались ли ему госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 10 ДТП, в которых три человека погибли и тринадцать получили травмы. Большинство происшествий было связано с несоблюдением скоростного режима, а также тяжелых погодных условий в виде мокрого снега и гололедицы.