В Яранске мужчина забил собутыльника кирпичом до смерти и спрятал тело в кусты

Мужчину задержали и передали следователям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранске мужчина забил кирпичом до смерти своего знакомого и выбросил тело в кусты. Об этом сообщает областное УМВД.

Труп обнаружил один из жителей Яранска, выгуливая собаку, после чего сообщил о жуткой находке в полицию. Тело лежало за сухой высокой травой и кустарником, и с дороги и тротуара его не было видно. Как установили медики, смерть наступила из-за травмы головы, нанесенной твердым тупым предметом. Убитым оказался 38-летний житель Яранска.

Полиция опросила всех знакомых погибшего и нашла того, кто видел его последним. 57-летний мужчина признался, что 25 ноября он выпивал с приятелем. Между ними возник пьяный конфликт, и один из них ударил другого кирпичом по голове. Поняв, что приятель мертв, мужчина спрятал тело и сбежал с места происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого передали следователям.