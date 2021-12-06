В Нововятске два дня ликвидировали огромную стихийную свалку

Стихийную свалку кировчане организовали вблизи садовых товариществ. Фото: admkirov.ru

В Нововятске сотрудники подрядной организации на протяжении двух дней ликвидировали несанкционированную свалку на улице Западной. За этой время было вывезено около 150 кубометров отходов. Об этом сообщили в администрации города.

Примечательно то, что нелегальный сбор мусора кировчане организовали в ранее достаточно чистом месте неподалеку от садоводческих товариществ. Всего в 2021 году в Нововятском районе убрали более 4,5 тысячи кубометров отходов, которые были размещены в неустановленных местах.

Жителей областного центра просят складировать мусор в специально отведенных для этого местах. За нарушение данного требования предусмотрено наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Если вы заметили стихийную свалку, сообщите об этом по телефонам: 31-24-45 или 70-61-11.