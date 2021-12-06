В Немском районе построят межпоселковый газопровод протяженностью более 26 километров

В ближайшие четыре года природным газом планируют обеспечить жителей 93 населенных пунктов региона Фото: Алексей ФОКИН

В Кировской области продолжается реализации программы по газификации территории. В скором времени сотрудники ПАО «Газпром» должны приступить к прокладке нового газопровода в Немском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проектно-изыскательные работы завершены. Строительство планируют начать уже в следующем году. Общая протяженность труб составит более 26 км. Газопровод будет проходить от села Архангельское и далее по деревням Городище, Слудка и селу Ильинское. Перекрывающие вентили установят в населенных пунктах Шипишник и Барановщина.

По завершении работ в Немском районе голубым топливом будут обеспечены жители 200 домов. Всего в ближайшие четыре года планируется газифицировать 93 муниципалитета в Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Куменском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в городе Кирове.