В Белой Холунице 24-летний мужчина, привлекший к краже подростка, предстанет перед судом

Следователи уже передали все материалы уголовного дела в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белой Холунице сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, подозреваемого в вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Представители ведомства собрали достаточное количество доказательств. По их версии, в июне текущего года, подозреваемый предложил своему 16-летнему другу ограбить чужой дом. Деньги от реализации краденного имущество пообещал поделить. Подросток согласился. Они незаконно проникли в жилое помещение, дверь которого была не заперта. После чего похитили наиболее дорогие вещи.

В настоящее время все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Несовершеннолетнему подозреваемому также грозит уголовное наказание по статье «кража».