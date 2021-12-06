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Общество6 декабря 2021 9:26

В нескольких домах Ленинского и Первомайского районов Кирова отключили холодную воду

Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения воды стала авария на теплосетях

Причиной отключения воды стала авария на теплосетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 декабря, жители нескольких многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужила авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, воды нет в некоторых домах, расположенных на улицах Волкова, Горбачева, Молодой Гвардии, Ленина и Казанской в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На место аварии выехали специалисты дежурной бригады. До завершения восстановительных работ для жителей организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать о графике, адресах и месторасположении цистерн можно здесь.