В Котельничском районе после встречного столкновения перевернулся грузовик

От сильного удара фура съехала в кювет и опрокинулась на бок. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 4 декабря, в Котельничском районе столкнулись три автомобиля. Авария произошла в 13 часов 35 минут на 324 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Вольво» и «Мерседесом. От удара фура съехала в кювет и опрокинулась на бок. В результате аварии владелец «ГАЗ» получил травмы. Понадобилась ли ему медицинская помощь и госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 10 ДТП, в которых три человека погибли и тринадцать получили травмы. В связи с резким похолоданием и образованием наледи, водителей просят быть аккуратнее и по возможности пользоваться общественным транспортом.