За минувшие выходные в Кировской области задержали 37 нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД еженедельно проводят профилактические мероприятия в разных районах города. Фото: vk.com/gibdd43

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области поймали 37 пьяных водителей. Еще 42 человека сели за руль без прав. Всего за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1106 нарушений правил дорожного движения. Такие данные предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,2 до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области просят жителей региона быть бдительными и своевременно сообщать о пьяных водителях. Сделать это можно по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.