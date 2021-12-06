Кировские врачи спасли жизнь 73-летнего мужчины, пролежавшего в коме три месяца

К лечению пациента привлекли специалистов Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи кировской Областной больницы спасли 73-летнего мужчину, который три месяца находился в коме. «Вытащить» тяжелого пациента удалось благодаря слаженной работе медперсонала. Об этом сообщили региональном Минздраве.

В больницу кировчанин поступил в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали острую почечную недостаточность и подключили к аппарату ИВЛ. Все усилия медиков были направлены на то, чтобы стабилизировать общее состояние пациента и не допустить отказа работы внутренних органов.

Позже биопсия почки показала серьезное заболевание - множественная миелома. К лечению привлекли специалистов Кировского НИИ гематологии и переливания крови, которые помогли подобрать индивидуальную терапию. Со временем состояние пенсионера стало постепенно улучшаться.

В настоящее время мужчина выписан домой. Он чувствует себя хорошо. После 102 дней, проведенных в больнице, ему назначили комплекс специальных лечебных упражнений, которые помогут в короткие сроки вернуться к полноценной жизни.