В Нолинске следователи СК проводят проверку по факту пожара, в котором погиб 47-летний мужчина

Сотрудники следственного комитета выехали на место смертельного пожара Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нолинске сотрудники следственного комитета Кировской области выясняют причины смертельного пожара, который унес жизнь 47-летнего мужчины. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что возгорание произошло 4 декабря около 11 часов в одном из частных домов на улице Фрунзе. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение пострадавшего с огнем во время курения.

Представители СК в очередной раз просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Кировчан призывают быть внимательным и осторожными.