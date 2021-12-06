Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 7:20

В Нолинске следователи СК проводят проверку по факту пожара, в котором погиб 47-летний мужчина

По ее результатам будет принято окончательное решение
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники следственного комитета выехали на место смертельного пожара

Сотрудники следственного комитета выехали на место смертельного пожара

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нолинске сотрудники следственного комитета Кировской области выясняют причины смертельного пожара, который унес жизнь 47-летнего мужчины. По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что возгорание произошло 4 декабря около 11 часов в одном из частных домов на улице Фрунзе. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение пострадавшего с огнем во время курения.

Представители СК в очередной раз просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Кировчан призывают быть внимательным и осторожными.