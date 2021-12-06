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Здоровье6 декабря 2021 6:51

За сутки в Кировской области коронавирус обнаружили у 250 человек

На дому от опасной инфекции лечатся более 5 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медики оказывают помощь 197 жителям региона

В отделении реанимации медики оказывают помощь 197 жителям региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 6 декабря, в Кировской области выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 88 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2750. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 197 жителям региона, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 5 декабря, достигло 692.

На дому лечится 5381 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 237 жителей региона. За сутки вакцинировались 1042 кировчанина.