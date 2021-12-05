В Кирово-Чепецке мужчина украл телефон за 70 тысяч рублей, забравшись на склад магазина

Мужчина вытащил из коробки дорогой телефон и сбежал с ним. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирово-Чепецке мужчина забрался на склад магазина и украл оттуда дорогой смартфон. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Ленина. Правоохранителей вызвал один из продавцов. По его словам, на складе магазина он нашел пустую коробку от телефона стоимостью более 70 тысяч рублей. Работники точки отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что вор, выходя из магазина, проник на склад, достал гаджет из коробки и был таков.

Приметы вора передали всем нарядам, патрулирующим город. В итоге похожего на грабителя мужчину задержали в нескольких километрах от магазина, на улице Красноармейской. Похищенный телефон оказался при нем. 36-летнего чепчанина, ранее уже судимого за разбой и кражу, передали полиции для дальнейшего разбирательства.