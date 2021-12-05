Кировчане смогут увидеть малый парад планет в декабре

Таким это явление кировчане увидят уже 6 декабря. Фото: Алексей Сыкчин, vk.com/astro_kirov

Кировчане смогут увидеть малый парад планет! Явление будет происходить в течение всего декабря. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Парад планет можно будет увидеть ранним вечером низко над южной частью горизонта. Венера, Сатурн и Юпитер выстроятся в ряд. С 6 по 10 декабря к ним присоединится и Луна. С Наблюдать за небесными светилами можно будет с 16 часов. Венеру будет видно до 17 часов, Сатурн - до 18, а Юпитер - до 20.

Паблик уточняет: для уверенных наблюдений малого парада планет необходим открытый горизонт, а смотреть на небесное явление лучше с какой-нибудь возвышенности.

Кроме того, по уточнениям астрономов-любителей, вскоре наступит время для наблюдения кометы Леонарда. Информацию об этом обещают сообщить позднее.