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Здоровье5 декабря 2021 7:37

В Кировской области коронавирусом болеют восемь тысяч человек

Большая часть из них - в легкой форме
Анастасия Калашникова
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В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов.

В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 4 декабря, в Кировской области выявили 253 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 127 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2751. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 210 жителям региона, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев достигло 692.

На дому лечатся 5360 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 278 жителей региона. За сутки вакцинировались 2220 кировчан.