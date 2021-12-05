В Кировской области коронавирусом болеют восемь тысяч человек

В тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 4 декабря, в Кировской области выявили 253 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 127 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2751. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 210 жителям региона, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев достигло 692.

На дому лечатся 5360 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 278 жителей региона. За сутки вакцинировались 2220 кировчан.