Население Кировской области все больше закредитовывается

Больше всего кировчане берут ипотечные и потребительские кредиты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области значительно увеличился спрос на кредиты. Население вновь стало активно брать деньги у банка в долг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Банка России».

За первые 9 месяцев 2021 года финансовые организации предоставили жителям области займы на общую сумму почти 100 млрд рублей. Самыми востребованными по-прежнему остаются потребительские и ипотечные кредиты. Их доля по сравнению с прошлым годом увеличилась на 37,8 и 19,8% соответственно.

По мнению специалистов, такая динамика возникла по причине постепенного выравнивания финансовых рынков. Этому поспособствовали низкие процентные ставки и реализация отложенного спроса.

Кроме того, к негативным факторам можно отнести то, что уровень инфляции в Кировской области в текущем году оказался самым высоким в России. Этот показатель составил 8,89%. Обесценивание денег привело к значительному росту цен на услуги, а также производственные и непроизводственные товары.