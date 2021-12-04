В Слободском по факту пожара на территории бывшего спиртзавода проводится проверка

По предварительным данным, очаг возгорания возник в здании цеха каркасного производства. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Кировской области проведет проверку по факту пожара на территории бывшего спиртзавода в городе Слободском. Представители надзорного органа выяснят причины возникновения возгорания, которое уничтожило большое количество ценного имущества. Об этом сообщили в ведомстве.

Отметим, что пожар случился в пятницу, 3 декабря, около 18 часов. Пламя быстро охватило площадь в 800 квадратных метров. На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Потушить огонь удалось в течение нескольких часов. О человеческих жертвах не сообщается.

По предварительным данным, очаг возгорания возник в здании цеха каркасного строительства, которое арендовал индивидуальный предприниматель. Расследование дела находится на особом контроле региональной прокуратуры.