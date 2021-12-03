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Происшествия3 декабря 2021 12:49

В Кирове мужчина погиб в пожаре, вспыхнувшем из-за короткого замыкания

Спасатели нашли тело, разбирая завалы сгоревшего домика
Анастасия Калашникова
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Огонь вспыхнул в садовом домике.

Огонь вспыхнул в садовом домике.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове проходит проверка по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 2 декабря. Огонь вспыхнул в одном из садовых домиков СДТ «Вятка 1», расположенном в поселке Новый. Спасатели, разбирая завалы на месте происшествия, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным ведомства, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Сейчас по факту ЧП проводят доследственную проверку. Устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.