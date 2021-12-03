В Кирове мужчина погиб в пожаре, вспыхнувшем из-за короткого замыкания

Огонь вспыхнул в садовом домике.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кирове проходит проверка по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает областной Следственный комитет.
Трагедия произошла 2 декабря. Огонь вспыхнул в одном из садовых домиков СДТ «Вятка 1», расположенном в поселке Новый. Спасатели, разбирая завалы на месте происшествия, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным ведомства, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Сейчас по факту ЧП проводят доследственную проверку. Устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.