В Кирове мужчина погиб в пожаре, вспыхнувшем из-за короткого замыкания

Огонь вспыхнул в садовом домике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове проходит проверка по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 2 декабря. Огонь вспыхнул в одном из садовых домиков СДТ «Вятка 1», расположенном в поселке Новый. Спасатели, разбирая завалы на месте происшествия, обнаружили тело мужчины. По предварительным данным ведомства, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Сейчас по факту ЧП проводят доследственную проверку. Устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.