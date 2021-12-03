В Сунском районе водитель «Нивы» врезался в дорожное ограждение и перевернулся

Возможной причиной аварии могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 2 декабря, в Сунском районе перевернулся автомобиль «Нива». Авария произошла в 19 часов 45 минут на 81 км трассы Киров - Малмыж - В. Поляны. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В результате происшествия мужчина получил различные травмы. Насколько они оказались серьезными и потребовалась ли ему медицинская помощь и последующая госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых пять человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, быть внимательными и осторожными.